По Україні оновлюють графіки відключень електроенергії: в яких областях та хто вже без світла

Внаслідок масованих атак ворожих ударних БПЛА у ніч на 2 жовтня в Україні залишилися без світла мешканці кількох областей. Найбільше постраждали Сумська та Чернігівська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України та регіональні енергокомпанії.

Яка ситуація в регіонах

Сумщина. У Конотопському (частково) та Шосткинському районах зафіксовані знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Чернігівщина. Внаслідок удару по енергооб’єктах без світла залишилися близько 307 тисяч абонентів. В області з 1 жовтня діє графік погодинних відключень (3 години зі світлом, 6 - без). Енергетики зазначають, що це вимушений крок на час ремонтних робіт.

Одещина. Вночі 2 жовтня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. На ранок вдалося перезаживити критичну інфраструктуру та житлові будинки там, де це технічно можливо. Наразі світло вже мають 11,3 тис. клієнтів, триває робота з відновлення електропостачання ще для 46,6 тис. родин. За минулу добу енергетики повернули світло для 60,3 тис. сімей у 54 населених пунктах області після негоди. Станом на 09:00 без електропостачання залишаються ще 2,9 тис. домогосподарств.

Вінниччина. Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються, але їх можуть задіяти у разі нових атак чи розпорядження "Укренерго". "Вінницяобленерго" опублікувало оновлені графіки та закликає ставитися до них з розумінням.

Полтавщина. В області 2 жовтня обмеження не прогнозуються, але оновлюють графіки. Мешканців просять переносити активне користування потужними електроприладами на денний час.

Що роблять енергетики

У Міністерстві економіки повідомили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Пріоритет - підключення критичної інфраструктури та побутових споживачів. Одночасно енергосистема готується до зими: триває модернізація об’єктів, накопичення запасів обладнання та посилення захисту інфраструктури.

Відомство закликало українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні пікові години, щоб знизити навантаження на систему.