ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

По Україні оновлюють графіки відключень електроенергії: в яких областях та хто вже без світла

Четвер 02 жовтня 2025 15:26
UA EN RU
По Україні оновлюють графіки відключень електроенергії: в яких областях та хто вже без світла Фото: Відключення світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок масованих атак ворожих ударних БПЛА у ніч на 2 жовтня в Україні залишилися без світла мешканці кількох областей. Найбільше постраждали Сумська та Чернігівська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України та регіональні енергокомпанії.

Яка ситуація в регіонах

Сумщина. У Конотопському (частково) та Шосткинському районах зафіксовані знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Чернігівщина. Внаслідок удару по енергооб’єктах без світла залишилися близько 307 тисяч абонентів. В області з 1 жовтня діє графік погодинних відключень (3 години зі світлом, 6 - без). Енергетики зазначають, що це вимушений крок на час ремонтних робіт.

Одещина. Вночі 2 жовтня Одеса зазнала чергової ворожої атаки. На ранок вдалося перезаживити критичну інфраструктуру та житлові будинки там, де це технічно можливо. Наразі світло вже мають 11,3 тис. клієнтів, триває робота з відновлення електропостачання ще для 46,6 тис. родин. За минулу добу енергетики повернули світло для 60,3 тис. сімей у 54 населених пунктах області після негоди. Станом на 09:00 без електропостачання залишаються ще 2,9 тис. домогосподарств.

Вінниччина. Наразі графіки погодинних відключень не застосовуються, але їх можуть задіяти у разі нових атак чи розпорядження "Укренерго". "Вінницяобленерго" опублікувало оновлені графіки та закликає ставитися до них з розумінням.

Полтавщина. В області 2 жовтня обмеження не прогнозуються, але оновлюють графіки. Мешканців просять переносити активне користування потужними електроприладами на денний час.

Що роблять енергетики

У Міністерстві економіки повідомили, що ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Пріоритет - підключення критичної інфраструктури та побутових споживачів. Одночасно енергосистема готується до зими: триває модернізація об’єктів, накопичення запасів обладнання та посилення захисту інфраструктури.

Відомство закликало українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у ранкові та вечірні пікові години, щоб знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 1 жовтня стався яскравий синій спалах у небі, після якого у місті почалися перебої зі світлом та водою. Причина явища наразі невідома, повітряна тривога не оголошувалася, а ДТЕК не зафіксував пошкоджень мережі.

РБК-Україна також писало, що гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликав українців та бізнес підготуватися до можливих відключень електроенергії восени, хоча наразі ситуація в енергосистемі контрольована. Він порадив мати запас води, продуктів, пауербанки та ліхтарики, а бізнесу - перевірити генератори та резервні системи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим