По Украине обновляют графики отключений электроэнергии: в каких областях и кто уже без света

В результате массированных атак вражеских ударных БПЛА в ночь на 2 октября в Украине остались без света жители нескольких областей. Больше всего пострадали Сумская и Черниговская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины и региональные энергокомпании.

Какова ситуация в регионах

Сумская область. В Конотопском (частично) и Шосткинском районах зафиксированы обесточивания. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Черниговская область. В результате удара по энергообъектам без света остались около 307 тысяч абонентов. В области с 1 октября действует график почасовых отключений (3 часа со светом, 6 - без). Энергетики отмечают, что это вынужденный шаг на время ремонтных работ.

Одесская область. Ночью 2 октября Одесса подверглась очередной вражеской атаке. На утро удалось перезапитать критическую инфраструктуру и жилые дома там, где это технически возможно. Сейчас свет уже имеют 11,3 тыс. клиентов, продолжается работа по восстановлению электроснабжения еще для 46,6 тыс. семей. За минувшие сутки энергетики вернули свет для 60,3 тыс. семей в 54 населенных пунктах области после непогоды. По состоянию на 09:00 без электроснабжения остаются еще 2,9 тыс. домохозяйств.

Винницкая область. Сейчас графики почасовых отключений не применяются, но их могут задействовать в случае новых атак или распоряжения "Укрэнерго". "Винницаоблэнерго" опубликовало обновленные графики и призывает относиться к ним с пониманием.

Полтавщина. В области 2 октября ограничения не прогнозируются, но обновляют графики. Жителей просят переносить активное пользование мощными электроприборами на дневное время.

Что делают энергетики

В Министерстве экономики сообщили, что ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Приоритет - подключение критической инфраструктуры и бытовых потребителей. Одновременно энергосистема готовится к зиме: продолжается модернизация объектов, накопление запасов оборудования и усиление защиты инфраструктуры.

Ведомство призвало украинцев рационально использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние пиковые часы, чтобы снизить нагрузку на систему.