В Україні оновлять стандарт початкової освіти: які зміни чекають на учнів та вчителів

Міністерство освіти і науки України планує внести зміни до Державного стандарту початкової освіти, щоб адаптувати його до сучасних освітніх викликів. Зокрема тих, що виникли під час повномасштабного вторгнення.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар координаторки напряму "Зміст освіти" Офісу впровадження НУШ Міністерства освіти і науки Катерини Молодик Освіта.ua.
Вона зазначила, що оновлення стандарту має узгодити його структуру зі стандартами базової та профільної середньої освіти, затвердженими у 2020-му та 2024-му роках відповідно.
Основна мета змін – створення модельних навчальних програм, підручників та іншого освітнього контенту для 1-4 класів. Учні початкової школи навчатимуться за новими матеріалами після оновлення стандарту.
Для розробки пропозицій створено робочу групу, до складу якої входять представники МОН, науковці та педагоги. Її завдання:
Результати роботи робочої групи будуть представлені Директорату шкільної освіти МОН до кінця березня 2025 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 січня 2025 року в Україні набув чинності новий закон "Про дошкільну освіту". Його основна мета – підвищення якості освітніх послуг та створення комфортних умов для дітей, батьків і вихователів.
Також ми писали, що МОН презентувало проект "Положення про мобільний дитячий садок" для громадського обговорення. Документ визначає засади організації роботи таких закладів.
Мобільний дитячий садок – це форма надання освітніх послуг дітям за місцем їх проживання. Він може функціонувати на базі спеціально облаштованого транспортного засобу або мобільної команди педагогів у пристосованому стаціонарному приміщенні. Мобільні дитячі садки державної чи комунальної форми власності створюватимуть у громадах, де немає можливості організувати традиційні заклади дошкільної освіти.
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