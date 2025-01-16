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В Украине обновят стандарт начального образования: какие изменения ждут учеников и учителей

Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины планирует внести изменения в Государственный стандарт начального образования, чтобы адаптировать его к современным образовательным вызовам. В частности тем, которые возникли во время полномасштабного вторжения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий координатора направления "Содержание образования" Офиса внедрения НУШ Министерства образования и науки Екатерины Молодык Освіта.ua.

Она отметила, что обновление стандарта должно согласовать его структуру со стандартами базового и профильного среднего образования, утвержденными в 2020-м и 2024-м годах соответственно.

Основная цель изменений – создание модельных учебных программ, учебников и другого образовательного контента для 1-4 классов. Ученики начальной школы будут учиться по новым материалам после обновления стандарта.

Для разработки предложений создана рабочая группа, в состав которой входят представители МОН, ученые и педагоги. Ее задачи:

  • пересмотр формулировки цели начального образования в контексте общего среднего образования;
  • уточнение ценностных ориентиров в соответствии с действующим законодательством;
  • обновление требований к обязательным результатам обучения учащихся по образовательным отраслям;
  • создание новой редакции базового учебного плана;
  • описание компетентностного потенциала и базовых знаний для каждой образовательной области.

Результаты работы рабочей группы будут представлены Директорату школьного образования МОН до конца марта 2025 года.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании". Его основная цель – повышение качества образовательных услуг и создание комфортных условий для детей, родителей и воспитателей.

Также мы писали, что МОН представило проект "Положения о мобильном детском саду" для общественного обсуждения. Документ определяет основы организации работы таких заведений.

Мобильный детский сад – это форма предоставления образовательных услуг детям по месту их проживания. Он может функционировать на базе специально оборудованного транспортного средства или мобильной команды педагогов в приспособленном стационарном помещении. Мобильные детские сады государственной или коммунальной формы собственности будут создавать в громадах, где нет возможности организовать традиционные учреждения дошкольного образования.

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