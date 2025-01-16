В Украине обновят стандарт начального образования: какие изменения ждут учеников и учителей

Министерство образования и науки Украины планирует внести изменения в Государственный стандарт начального образования, чтобы адаптировать его к современным образовательным вызовам. В частности тем, которые возникли во время полномасштабного вторжения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий координатора направления "Содержание образования" Офиса внедрения НУШ Министерства образования и науки Екатерины Молодык Освіта.ua.
Она отметила, что обновление стандарта должно согласовать его структуру со стандартами базового и профильного среднего образования, утвержденными в 2020-м и 2024-м годах соответственно.
Основная цель изменений – создание модельных учебных программ, учебников и другого образовательного контента для 1-4 классов. Ученики начальной школы будут учиться по новым материалам после обновления стандарта.
Для разработки предложений создана рабочая группа, в состав которой входят представители МОН, ученые и педагоги. Ее задачи:
Результаты работы рабочей группы будут представлены Директорату школьного образования МОН до конца марта 2025 года.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании". Его основная цель – повышение качества образовательных услуг и создание комфортных условий для детей, родителей и воспитателей.
Также мы писали, что МОН представило проект "Положения о мобильном детском саду" для общественного обсуждения. Документ определяет основы организации работы таких заведений.
Мобильный детский сад – это форма предоставления образовательных услуг детям по месту их проживания. Он может функционировать на базе специально оборудованного транспортного средства или мобильной команды педагогов в приспособленном стационарном помещении. Мобильные детские сады государственной или коммунальной формы собственности будут создавать в громадах, где нет возможности организовать традиционные учреждения дошкольного образования.
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