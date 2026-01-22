В Україні оновили правила набуття та втрати громадянства: головні зміни

Однією з ключових змін стало офіційне визнання випадків множинного громадянства. Тепер закон визначає, коли Україна визнає наявність подвійного чи навіть кількох громадянств.

Особливу увагу закон приділив родинам військових. Члени родин іноземних військовослужбовців або загиблих українських військових можуть тепер подавати декларацію про відмову від іншого громадянства та визнавати себе лише громадянами України. Раніше для цього потрібно було фактично припинити іноземне громадянство.

Для тих, хто отримав українське громадянство після 1 січня 2018 року і не зміг припинити інше громадянство, надається пільговий період - до 16 липня 2026 року вони можуть подати декларацію та визнати себе українцями.

Ще одне спрощення стосується громадян Польщі, Чехії, Німеччини, Канади та США. Вони можуть набути українське громадянство через декларацію про визнання себе громадянами України, без додаткових складних процедур.

Водночас закон зберігає вимоги для тих, хто набуває громадянство за територіальним походженням. Такі особи мають скласти іспити на знання Конституції, історії України та рівня володіння державною мовою.

Розширено підстави для втрати громадянства. Тепер це може стосуватися осіб, які загрожують національній безпеці або беруть участь у збройній агресії проти України.