В Украине обновили правила приобретения и утраты гражданства: главные изменения

Одним из ключевых изменений стало официальное признание случаев множественного гражданства. Теперь закон определяет, когда Украина признает наличие двойного или даже нескольких гражданств.

Особое внимание закон уделил семьям военных. Члены семей иностранных военнослужащих или погибших украинских военных могут теперь подавать декларацию об отказе от другого гражданства и признавать себя только гражданами Украины. Ранее для этого нужно было фактически прекратить иностранное гражданство.

Для тех, кто получил украинское гражданство после 1 января 2018 года и не смог прекратить другое гражданство, предоставляется льготный период - до 16 июля 2026 года они могут подать декларацию и признать себя украинцами.

Еще одно упрощение касается граждан Польши, Чехии, Германии, Канады и США. Они могут получить украинское гражданство через декларацию о признании себя гражданами Украины, без дополнительных сложных процедур.

В то же время закон сохраняет требования для тех, кто приобретает гражданство по территориальному происхождению. Такие лица должны сдать экзамены на знание Конституции, истории Украины и уровня владения государственным языком.

Расширены основания для потери гражданства. Теперь это может касаться лиц, которые угрожают национальной безопасности или участвуют в вооруженной агрессии против Украины.