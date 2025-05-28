В Україні оновили правила бронювання від мобілізації: що змінилося

В Україні оновили правила бронювання від мобілізації. Теперь компанії зможуть забронювати більшу кількість співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу порталу "Дія".
"До кількості військовозобов’язаних у компанії додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком", - йдеться в повідомленні.
Так, раніше враховували лише тих, хто на військовому обліку й не мобілізований.
А тепер додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.
"Наприклад: було 80 військовозобов’язаних - бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих - загальна кількість зросла до 100 - тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50", - пояснили в "Дії".
Крім того, до загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.
Нагадаємо, восени 2024 року після повідомлень про аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та заброньованих працівників, уряд провів аудит підприємств, які мають право бронювати своїх працівників.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, "перевірка виявила низку проблемних моментів", однак деталей він не уточнив.
У той же день уряд ухвалив рішення щодо зміни критеріїв бронювання працівників від мобілізації. Також були оновлені критерії визначення критичності підприємств. Вони зокрема передбачають, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.
1 квітня 2025 року втратили чинність усі бронювання від мобілізації, які були оформлені за старими правилами.
Тепер забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.
Додамо, станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.
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