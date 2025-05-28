В Україні оновили правила бронювання від мобілізації: що змінилося

"До кількості військовозобов’язаних у компанії додали працівників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Так, підприємство зможе забронювати більшу кількість спеціалістів за своїм відсотком", - йдеться в повідомленні.

Так, раніше враховували лише тих, хто на військовому обліку й не мобілізований.

А тепер додаються і мобілізовані, якщо вони офіційно працевлаштовані.

"Наприклад: було 80 військовозобов’язаних - бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих - загальна кількість зросла до 100 - тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50", - пояснили в "Дії".

Крім того, до загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.