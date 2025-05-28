В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось

"К количеству военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту", - говорится в сообщении.

Так, ранее учитывали только тех, кто на воинском учете и не мобилизован.

А теперь добавляются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.

"Например: было 80 военнообязанных - бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных - общее количество выросло до 100 - теперь лимит для всех работников возрастает до 50", - пояснили в "Дії".

Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.