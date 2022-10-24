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В Україні оновили перелік територій в зоні бойових дій та в окупації

Фото: перелік територій в зоні бойових дій та в окупації складається з 326 громад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінреінтеграції оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення військових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 10 жовтня. До переліку входять 326 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (4) областей.

Критерії для громад

Перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Є три критерії, на які при цьому спираються:

  • території, які є тимчасово окупованими;
  • території, що знаходяться в оточенні (блокуванні);
  • території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься тільки жителям районів в зоні бойових дій і тим, у кого зруйновано житло.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук заявила, що на тимчасово окупованих росіянами територіях залишаються ще майже 1,2 млн українців.

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Окуповані території