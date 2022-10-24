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В Украине обновили перечень территорий в зоне боевых действий и оккупации

Фото: перечень территорий в зоне боевых действий и оккупации состоит из 326 общин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 10 октября. В список входят 326 громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (4) областей.

Критерии для громад

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

  • территории, которые временно оккупированы;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировании);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Напомним,Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на временно оккупированных россиянами территориях остаются еще около 1,2 млн украинцев.

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Оккупированные территории