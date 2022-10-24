В Украине обновили перечень территорий в зоне боевых действий и оккупации

Минреинтеграции обновило перечень территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 10 октября. В список входят 326 громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ( Минреинтеграции ).

Есть три критерия, на которые при этом опираются:

Напомним,Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на временно оккупированных россиянами территориях остаются еще около 1,2 млн украинцев.

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