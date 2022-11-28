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В Україні оновили перелік громад у районах бойових дій: хто має право на виплати

Фото: В Україні оновили перелік громад у районах бойових дій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей", - йдеться у повідомленні.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (62), Херсонської (45), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 325 громад.

"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави", - додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку людину на місяць.

Жителів найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися.

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