В Україні оновили перелік громад у районах бойових дій: хто має право на виплати

В Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
"До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей", - йдеться у повідомленні.
Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (62), Херсонської (45), Миколаївської (26), Сумської (19), Чернігівської (4) областей. Загалом у переліку наразі 325 громад.
"Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави", - додали в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку людину на місяць.
Жителів найбільш небезпечних районів Херсона та області закликають евакуюватися.
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