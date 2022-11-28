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В Украине обновили перечень громад в районах боевых действий: кто имеет право на выплаты

Фото: В Украине обновили перечень громад в районах боевых действий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине обновили список территориальных громад, расположенных в районах, проведения военных действий либо находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Внутренние переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей", - говорится в сообщении.

Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (62), Херсонской (45), Николаевской (26), Сумской (19), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 325 общин.

"Все внутренне перемещенные лица из этих общин получат денежную помощь от государства", - добавили в Минреинтеграции.

Напомним, с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц.

Жители наиболее опасных районов Херсона и области призывают эвакуироваться.

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