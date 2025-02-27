В Україні оновили електронний кабінет особи з інвалідністю: що змінилось

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Для чого потрібен е-кабінет особи з інвалідністю

В цілому електронний кабінет особи з інвалідністю дозволяє українцям швидко та у зручний час подавати різні заяви, оновлювати подані раніше документи або ж переглядати перелік доступних послуг та їх надавачів.

Для роботи з кабінетом достатньо мати смартфон чи комп'ютер із виходом в інтернет (адже всі документи подаються онлайн).

Через е-кабінет можна, зокрема:

подати заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації);

подати заяву про заміну засобу реабілітації;

подати заявку про проведення ремонту засобу реабілітації;

оновити подані раніше документи щодо забезпечення засобом реабілітації.

Крім того, у вкладці "Надавачі послуг" можна ознайомитися із переліком:

суб'єктів господарювання, які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації;

реабілітаційних закладів;

надавачів соціальних послуг;

територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

центрів надання адміністративних послуг.

Як змінився електронний кабінет особи з інвалідністю

У Мінсоцполітики розповіли, що оновлення електронного кабінету особи з інвалідністю стало можливим за підтримки Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва.

Серед основних змін для користувачів згадуються такі:

доступність - удосконалена підтримка людей з порушенням зору (зокрема через інтеграцію екранних читачів) та розширені налаштування контрастності;

оновлений дизайн - інтерфейс став більш інтуїтивно зрозумілим та сучасним;

зручна навігація - спрощена структура для ще більш комфортного користування;

покращена адаптивність - коректніша робота на мобільних пристроях.

Заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко пояснив, що "кожен етап оновлення був спрямований на те, щоб зробити взаємодію користувачів швидкою та комфортною".

"Це вдалося реалізувати завдяки активній участі наших партнерів - їхня експертиза стала основою для цих змін. Однак це лише початок, і ми продовжуємо працювати над удосконаленням сервісу", - наголосив посадовець.

Тим часом президент Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва Олександр Ворона зауважив, що в процесі оновлення експерти "зосередилися на дотриманні стандартів веб-доступності".

Він додав, що доступ до всіх необхідних послуг має бути легким і безперешкодним, тому команда допомагає державним структурам переосмислювати й впроваджувати цифрову безбар'єрність.