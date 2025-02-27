В Україні оновили електронний кабінет особи з інвалідністю: що змінилось

Міністерство соціальної політики України презентувало оновлений електронний кабінет особи з інвалідністю. Відтепер сервіс має, зокрема, більш інтуїтивний та зручний інтерфейс.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
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В цілому електронний кабінет особи з інвалідністю дозволяє українцям швидко та у зручний час подавати різні заяви, оновлювати подані раніше документи або ж переглядати перелік доступних послуг та їх надавачів.
Для роботи з кабінетом достатньо мати смартфон чи комп'ютер із виходом в інтернет (адже всі документи подаються онлайн).
Через е-кабінет можна, зокрема:
Крім того, у вкладці "Надавачі послуг" можна ознайомитися із переліком:
У Мінсоцполітики розповіли, що оновлення електронного кабінету особи з інвалідністю стало можливим за підтримки Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва.
Серед основних змін для користувачів згадуються такі:
Заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко пояснив, що "кожен етап оновлення був спрямований на те, щоб зробити взаємодію користувачів швидкою та комфортною".
"Це вдалося реалізувати завдяки активній участі наших партнерів - їхня експертиза стала основою для цих змін. Однак це лише початок, і ми продовжуємо працювати над удосконаленням сервісу", - наголосив посадовець.
Тим часом президент Спілки громадських організацій людей з інвалідністю Києва Олександр Ворона зауважив, що в процесі оновлення експерти "зосередилися на дотриманні стандартів веб-доступності".
Він додав, що доступ до всіх необхідних послуг має бути легким і безперешкодним, тому команда допомагає державним структурам переосмислювати й впроваджувати цифрову безбар'єрність.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що спецшколам дозволили надавати реабілітаційні послуги військовим.
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