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Спецшколам дозволили надавати реабілітаційні послуги військовим: що змінилось

Середа 26 лютого 2025 14:08
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Спецшколам дозволили надавати реабілітаційні послуги військовим: що змінилось Реабілітаційні послуги військовим зможуть надавати у спецшколах (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Спеціальним закладам загальної середньої освіти в Україні дозволили надавати реабілітаційні послуги військовослужбовцям. Такі зміни затверджує ухвалений Верховною Радою проект закону №10160.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект.

Що саме змінює ухвалений парламентом закон

Раніше спеціальні заклади загальної середньої освіти в Україні:

  • забезпечували здобуття учнями (вихованцями) загальної середньої освіти - на одному чи кількох її рівнях;
  • мали право надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги;
  • забезпечували здійснення реабілітаційних заходів для учнів (вихованців);
  • мали право здійснювати реабілітаційні заходи для змінного контингенту (який потребував уточнення й законодавчого закріплення).

З огляду на це проект закону №10160 вніс зміни до чинного законодавства України - з метою розширення можливостей спеціальних закладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовців.

"В умовах російської агресії багато військовослужбовців отримали поранення, що призвели до повної чи часткової втрати зору та слуху. Особи, звільнені з військової служби (зокрема ветерани війни) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і мають порушеннями зору та слуху, також конче потребують таких послуг", - наголосили автори законодавчої ініціативи у пояснювальній записці.

Оскільки для відновлення функцій зору та слуху необхідна тривала комплексна реабілітація - із застосуванням сучасних технічних засобів та професійного персоналу - після підписання закону президентом і набуття ним чинності такі послуги зможуть надаватися військовослужбовцям на базі спеціальних закладів освіти.

Співголова депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у своєму Telegram підтвердила, що законопроект ухвалили 25 лютого 304 голосами "за".

"Заклади середньої освіти надаватимуть реабілітаційні послуги військовослужбовцям з порушеннями зору та слуху", - наголосила політик.

Спецшколам дозволили надавати реабілітаційні послуги військовим: що змінилосьДопис Геращенко (скриншот: t.me/irynagerashchenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запроваджують монопослугу для реабілітації.

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