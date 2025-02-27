В Украине обновили электронный кабинет лица с инвалидностью: что изменилось

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Для чего нужен е-кабинет лица с инвалидностью

В целом электронный кабинет лица с инвалидностью позволяет украинцам быстро и в удобное время подавать различные заявления, обновлять поданные ранее документы или просматривать перечень доступных услуг и их поставщиков.

Для работы с кабинетом достаточно иметь смартфон или компьютер с выходом в интернет (ведь все документы подаются онлайн).

Через е-кабинет можно, в частности:

подать заявление об обеспечении средством реабилитации (выплате компенсации);

подать заявление о замене средства реабилитации;

подать заявку о проведении ремонта средства реабилитации;

обновить поданные ранее документы по обеспечению средством реабилитации.

Кроме того, во вкладке "Надавачі послуг" можно ознакомиться с перечнем:

субъектов хозяйствования, которые изготавливают, поставляют и ремонтируют средства реабилитации;

реабилитационных учреждений;

поставщиков социальных услуг;

территориальных отделений Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;

центров предоставления административных услуг.

Как изменился электронный кабинет лица с инвалидностью

В Минсоцполитики рассказали, что обновление электронного кабинета лица с инвалидностью стало возможным при поддержке Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева.

Среди основных изменений для пользователей упоминаются следующие:

доступность - усовершенствована поддержка людей с нарушением зрения (в частности через интеграцию экранных читателей) и расширены настройки контрастности;

обновленный дизайн - интерфейс стал более интуитивно понятным и современным;

удобная навигация - упрощена структура для еще более комфортного пользования;

улучшенная адаптивность - более корректная работа на мобильных устройствах.

Заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Константин Кошеленко объяснил, что "каждый этап обновления был направлен на то, чтобы сделать взаимодействие пользователей быстрой и комфортной".

"Это удалось реализовать благодаря активному участию наших партнеров - их экспертиза стала основой для этих изменений. Однако это только начало, и мы продолжаем работать над усовершенствованием сервиса", - подчеркнул чиновник.

Между тем президент Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева Александр Ворона отметил, что в процессе обновления эксперты "сосредоточились на соблюдении стандартов веб-доступности".

Он добавил, что доступ ко всем необходимым услугам должен быть легким и беспрепятственным, поэтому команда помогает государственным структурам переосмысливать и внедрять цифровую безбарьерность.