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В Украине обновили электронный кабинет лица с инвалидностью: что изменилось

Электронный кабинет лица с инвалидностью обновили (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство социальной политики Украины представило обновленный электронный кабинет лица с инвалидностью. Теперь у сервиса, в частности, более интуитивный и удобный интерфейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Содержание

Для чего нужен е-кабинет лица с инвалидностью

В целом электронный кабинет лица с инвалидностью позволяет украинцам быстро и в удобное время подавать различные заявления, обновлять поданные ранее документы или просматривать перечень доступных услуг и их поставщиков.

Для работы с кабинетом достаточно иметь смартфон или компьютер с выходом в интернет (ведь все документы подаются онлайн).

Через е-кабинет можно, в частности:

  • подать заявление об обеспечении средством реабилитации (выплате компенсации);
  • подать заявление о замене средства реабилитации;
  • подать заявку о проведении ремонта средства реабилитации;
  • обновить поданные ранее документы по обеспечению средством реабилитации.

Кроме того, во вкладке "Надавачі послуг" можно ознакомиться с перечнем:

  • субъектов хозяйствования, которые изготавливают, поставляют и ремонтируют средства реабилитации;
  • реабилитационных учреждений;
  • поставщиков социальных услуг;
  • территориальных отделений Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;
  • центров предоставления административных услуг.

Как изменился электронный кабинет лица с инвалидностью

В Минсоцполитики рассказали, что обновление электронного кабинета лица с инвалидностью стало возможным при поддержке Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева.

Среди основных изменений для пользователей упоминаются следующие:

  • доступность - усовершенствована поддержка людей с нарушением зрения (в частности через интеграцию экранных читателей) и расширены настройки контрастности;
  • обновленный дизайн - интерфейс стал более интуитивно понятным и современным;
  • удобная навигация - упрощена структура для еще более комфортного пользования;
  • улучшенная адаптивность - более корректная работа на мобильных устройствах.

Заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Константин Кошеленко объяснил, что "каждый этап обновления был направлен на то, чтобы сделать взаимодействие пользователей быстрой и комфортной".

"Это удалось реализовать благодаря активному участию наших партнеров - их экспертиза стала основой для этих изменений. Однако это только начало, и мы продолжаем работать над усовершенствованием сервиса", - подчеркнул чиновник.

Между тем президент Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева Александр Ворона отметил, что в процессе обновления эксперты "сосредоточились на соблюдении стандартов веб-доступности".

Он добавил, что доступ ко всем необходимым услугам должен быть легким и беспрепятственным, поэтому команда помогает государственным структурам переосмысливать и внедрять цифровую безбарьерность.

Напомним, ранее мы рассказывали, что спецшколам разрешили предоставлять реабилитационные услуги военным.

Читайте также, когда лицу с инвалидностью могут отказать в принятии на работу.

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