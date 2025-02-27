В Украине обновили электронный кабинет лица с инвалидностью: что изменилось

Министерство социальной политики Украины представило обновленный электронный кабинет лица с инвалидностью. Теперь у сервиса, в частности, более интуитивный и удобный интерфейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
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В целом электронный кабинет лица с инвалидностью позволяет украинцам быстро и в удобное время подавать различные заявления, обновлять поданные ранее документы или просматривать перечень доступных услуг и их поставщиков.
Для работы с кабинетом достаточно иметь смартфон или компьютер с выходом в интернет (ведь все документы подаются онлайн).
Через е-кабинет можно, в частности:
Кроме того, во вкладке "Надавачі послуг" можно ознакомиться с перечнем:
В Минсоцполитики рассказали, что обновление электронного кабинета лица с инвалидностью стало возможным при поддержке Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева.
Среди основных изменений для пользователей упоминаются следующие:
Заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Константин Кошеленко объяснил, что "каждый этап обновления был направлен на то, чтобы сделать взаимодействие пользователей быстрой и комфортной".
"Это удалось реализовать благодаря активному участию наших партнеров - их экспертиза стала основой для этих изменений. Однако это только начало, и мы продолжаем работать над усовершенствованием сервиса", - подчеркнул чиновник.
Между тем президент Союза общественных организаций людей с инвалидностью Киева Александр Ворона отметил, что в процессе обновления эксперты "сосредоточились на соблюдении стандартов веб-доступности".
Он добавил, что доступ ко всем необходимым услугам должен быть легким и беспрепятственным, поэтому команда помогает государственным структурам переосмысливать и внедрять цифровую безбарьерность.
Напомним, ранее мы рассказывали, что спецшколам разрешили предоставлять реабилитационные услуги военным.
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