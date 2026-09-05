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В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду 5 вересня

07:00 05.09.2026 Сб
2 хв
Синоптики попередили українців про небезпеку
aimg Олена Чупровська
В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду 5 вересня Фото: прогноз погоди в Україні 5 вересня (Getty Images)
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5 вересня в Україні очікується мінлива погода: вдень майже по всій країні пройдуть дощі, місцями - грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Вітер підсилиться майже по всій країні

Вдень 5 вересня в Україні, крім Закарпаття, прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.

Загалом вітер очікується південно-західний та західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Де пройдуть дощі та грози

Хмарність вдень буде мінливою. Дощі - переважно невеликі, місцями помірні - пройдуть майже по всій країні, крім південного сходу.

У більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині подекуди можливі грози.

В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду 5 вересняФото: якою буде погода в Україні на вихідних (інфографіка РБК-Україна)

Яка температура очікується вдень

Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла.

  • на півдні, південному сході країни та на Кіровоградщині термометри покажуть до 30 градусів;
  • у західних областях буде прохолодніше - 18-23 градуси.

Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі попереджали про дефіцит вологи у низці областей, який подекуди зберігався ще з весни.

У західних регіонах за літо випало лише 50-70 відсотків опадів від норми, а помітних дощів найближчим часом синоптики не обіцяли.

РБК-Україна повідомляло, що на вихідних, 5-6 вересня, Україну накриє сильний вітер, дощі та відчутне похолодання.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, "сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метри за секунду" стане головною прикметою цих днів.

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