В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоду 5 вересня

5 вересня в Україні очікується мінлива погода: вдень майже по всій країні пройдуть дощі, місцями - грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Вітер підсилиться майже по всій країні

Вдень 5 вересня в Україні, крім Закарпаття, прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.

Загалом вітер очікується південно-західний та західний, зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Де пройдуть дощі та грози

Хмарність вдень буде мінливою. Дощі - переважно невеликі, місцями помірні - пройдуть майже по всій країні, крім південного сходу.

У більшості центральних областей, а також на Одещині та Миколаївщині подекуди можливі грози.

Фото: якою буде погода в Україні на вихідних (інфографіка РБК-Україна)

Яка температура очікується вдень

Вдень повітря прогріється до 22-27 градусів тепла.