В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Фото: какой будет погода в Украине на выходных (инфографика РБК-Украина)

В большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях возможны грозы.

Облачность будет переменной. Дожди - преимущественно небольшие, местами умеренные - пройдут почти по всей стране, кроме юго-востока.

Ветер ожидается юго-западный и западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем 5 сентября в Украине кроме Закарпатья прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали о дефиците влаги в ряде областей, который иногда сохранялся еще с весны.

В западных регионах за лето выпало лишь 50-70 процентов осадков от нормы, а заметные дожди в ближайшее время синоптики не обещали.

РБК-Украина сообщало, чтов выходные, 5-6 сентября, Украину накроет сильный ветер, дожди и ощутимое похолодание.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, "сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду" станет главной приметой этих дней.