В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентября
5 сентября в Украине ожидается переменная погода: днем по всей стране пройдут дожди, местами - грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Ветер усилится почти по всей стране
Днем 5 сентября в Украине кроме Закарпатья прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.
Ветер ожидается юго-западный и западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
Где пройдут дожди и грозы
Облачность будет переменной. Дожди - преимущественно небольшие, местами умеренные - пройдут почти по всей стране, кроме юго-востока.
В большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях возможны грозы.
Фото: какой будет погода в Украине на выходных (инфографика РБК-Украина)
Какая температура ожидается днем
Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
- на юге, юго-востоке страны и в Кировоградской области термометры покажут до 30 градусов;
- в западных областях будет прохладнее - 18-23 градуса.
Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали о дефиците влаги в ряде областей, который иногда сохранялся еще с весны.
В западных регионах за лето выпало лишь 50-70 процентов осадков от нормы, а заметные дожди в ближайшее время синоптики не обещали.
РБК-Украина сообщало, чтов выходные, 5-6 сентября, Украину накроет сильный ветер, дожди и ощутимое похолодание.
По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, "сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду" станет главной приметой этих дней.