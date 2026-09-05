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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентября

07:00 05.09.2026 Сб
2 мин
Синоптики предупредили украинцев об опасности
aimg Елена Чупровская
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентября Фото: прогноз погоды в Украине 5 сентября (Getty Images)
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5 сентября в Украине ожидается переменная погода: днем по всей стране пройдут дожди, местами - грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер усилится почти по всей стране

Днем 5 сентября в Украине кроме Закарпатья прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду. Поэтому синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.

Ветер ожидается юго-западный и западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Где пройдут дожди и грозы

Облачность будет переменной. Дожди - преимущественно небольшие, местами умеренные - пройдут почти по всей стране, кроме юго-востока.

В большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях возможны грозы.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду 5 сентябряФото: какой будет погода в Украине на выходных (инфографика РБК-Украина)

Какая температура ожидается днем

Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

  • на юге, юго-востоке страны и в Кировоградской области термометры покажут до 30 градусов;
  • в западных областях будет прохладнее - 18-23 градуса.

Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждали о дефиците влаги в ряде областей, который иногда сохранялся еще с весны.

В западных регионах за лето выпало лишь 50-70 процентов осадков от нормы, а заметные дожди в ближайшее время синоптики не обещали.

РБК-Украина сообщало, чтов выходные, 5-6 сентября, Украину накроет сильный ветер, дожди и ощутимое похолодание.

По прогнозу синоптикини Наталки Диденко, "сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду" станет главной приметой этих дней.

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