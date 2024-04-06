В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Ту-95МС

В Україні вночі 6 квітня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.
"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили захисники.
Повітряні Сили повідомляють, що орієнтовно о 05:00 ракети увійдуть у повітряний простір України.
"Уточнення: розрахунковий час входження крилатих ракет в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу", - повідомили військові.
На цей час (04:22) карта повітряних тривог виглядає так:
У березні російські військові суттєво посилили обстріл України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.
Раніше ми писали, що російські війська 31 березня запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 по Україні.
Також 29 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили зафіксували пуск крилатих ракет із Ту-95МС та "Кинджалів" із МІГ-31К.
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