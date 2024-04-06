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В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про пуски ракет із Ту-95МС

Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Україні вночі 6 квітня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95мс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили захисники.

Повітряні Сили повідомляють, що орієнтовно о 05:00 ракети увійдуть у повітряний простір України.

"Уточнення: розрахунковий час входження крилатих ракет  в повітряний простір України близько 05.00 з північного-сходу", - повідомили військові.

На цей час (04:22) карта повітряних тривог виглядає так:

 Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

 

Ракетні атаки росіян по Україні

У березні російські військові суттєво посилили обстріл України дронами типу "Шахед" і ракетами різних типів.

Раніше ми писали, що російські війська 31 березня запустили ракети з бомбардувальників Ту-95 по Україні.

Також 29 березня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили зафіксували пуск крилатих ракет із Ту-95МС та "Кинджалів" із МІГ-31К.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Повітряні сили УкраїниПовітряна тривога