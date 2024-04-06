В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о пусках ракет с Ту-95МС

Ракетные атаки россиян по Украине

В марте российские военные существенно усилили обстрелы Украины дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов.

Ранее мы писали, что российские войска 31 марта запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95 по Украине.

Также 29 марта в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы зафиксировали пуск крылатых ракет с Ту-95МС и "Кинжалов" с МИГ-31К.

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