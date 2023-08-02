В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт носія "Кинджала"

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про злет МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Нічний обстріл 2 серпня
Російські війська вночі 2 серпня обстріляли Одеську область. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіонувиникли пожежі, пошкоджено елеватор.
Крім того, російська армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. З метою працювали сили ППО. У столиці було чути звуки вибухів.
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