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В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете носителя "Кинжала"

Фото: в Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Ночной обстрел 2 августа

Российские войска ночью 2 августа обстреляли Одесскую область. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

Кроме того, российская армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов . По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.

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Вторжение России в Украинувоздушная тревога