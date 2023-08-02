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Київську область атакують безпілотники, працює ППО

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Київська область, Середа 02 серпня 2023 01:13
Київську область атакують безпілотники, працює ППО Фото: Київську область атакують дрони, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 2 серпня, атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

У Київській області зафіксували рух ворожих дронів. На території регіону працює ППО.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Повітряні тривоги 1 серпня

Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.

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Київська область атака дронів ПВО
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