Київську область атакують безпілотники, працює ППО

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 2 серпня, атакувала Київську область за допомогою безпілотників. Працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

У Київській області зафіксували рух ворожих дронів. На території регіону працює ППО. Мешканців закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Повітряні тривоги 1 серпня Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.