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В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт носія "Кинджала"

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Київ, Середа 02 серпня 2023 07:38
В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт носія "Кинджала" Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про злет МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт носія &quot;Кинджала&quot;

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Нічний обстріл 2 серпня

Російські війська вночі 2 серпня обстріляли Одеську область. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіонувиникли пожежі, пошкоджено елеватор.

Крім того, російська армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. З метою працювали сили ППО. У столиці було чути звуки вибухів.

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