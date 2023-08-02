В Україні оголосили повітряну тривогу: повідомляють про зліт носія "Кинджала"

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про злет МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Нічний обстріл 2 серпня Російські війська вночі 2 серпня обстріляли Одеську область. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіонувиникли пожежі, пошкоджено елеватор. Крім того, російська армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. З метою працювали сили ППО. У столиці було чути звуки вибухів.