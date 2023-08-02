В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете носителя "Кинжала"

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении ВС ВСУ. Ночной обстрел 2 августа Российские войска ночью 2 августа обстреляли Одесскую область. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. Кроме того, российская армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов . По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.