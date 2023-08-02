В Украине объявили воздушную тревогу: сообщают о взлете носителя "Кинжала"
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу, в Воздушных силах ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
"Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Ночной обстрел 2 августа
Российские войска ночью 2 августа обстреляли Одесскую область. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.
Кроме того, российская армия с помощью беспилотников атаковала Киев. В области фиксировали движение вражеских дронов . По целям работали силы ПВО. В столице были слышны звуки взрывов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.