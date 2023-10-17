В Україні оголосили повітряну тривогу: попереджають про балістику

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - пишуть Повітряні сили.

Станом на 16:20 тривогу оголошено у Києві, центральних, південних та північних областях.

Варто зауважити, що в останнє у Києві повітряну тривогу було оголошено вночі 2 жовтня. Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях та зберігати спокій.

Оновлено о 17:10.

У частині областей оголошено про відбій повітряної тривоги.

Обстріл території України 8 жовтня

Російські військові вчора, 8 жовтня, завдавали ударів переважно по прикордонних областях та регіонах, в яких ведуться бойові дії.

Так, росіяни атакували Херсон та Берислав. Через обстріл обласного центру постраждали троє людей, а Берислав - одна людина.

Також російські військові вкотре атакували територію Харківської області. Сьогодні, 8 жовтня, внаслідок обстрілу загинула жінка.

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