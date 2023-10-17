В Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о баллистике

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - пишут Воздушные силы.

По состоянию на 16:20 тревога объявлена в Киеве, центральных, южных и северных областях.

Следует заметить, что в последнее в Киеве воздушная тревога была объявлена ночью 2 октября. Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях и сохранять спокойствие.

Карта тревог:

Обстрел территории Украины 8 октября

Российские военные вчера, 8 октября, наносили удары преимущественно по приграничным областям и регионам, в которых ведутся боевые действия.

Так, россияне атаковали Херсон и Берислав. Из-за обстрела областного центра пострадали три человека, а Берислав - один человек.

Также российские военные в очередной раз атаковали территорию Харьковской области. Сегодня, 8 октября, в результате обстрела погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.