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Окупанти обстріляли Херсонську область, четверо людей отримали поранення

Неділя 08 жовтня 2023 13:54
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Окупанти обстріляли Херсонську область, четверо людей отримали поранення Фото: Окупанти обстріляли Херсонську область, четверо людей отримали поранення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи знову обстріляли Херсонську область. Вдарили по адміністративному центру й Бериславу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Берислав

"Під удар потрапив Берислав. Тут травми середнього ступеня важкості отримав 72-річний чоловік", - пише пресслужба Херсонської ОВА.

Херсон

Росіяни вдарили поблизу місцевої церкви, внаслідок чого поранення отримали ще троє людей, а саме:

  • жінка 82 років;
  • жінка 74 років.

"У них легкі травми. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після того як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Відзначимо, що цієї ночі терористи неодноразово били по регіону. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, поранення отримали десятки людей. Також внаслідок ударів були пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися.

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