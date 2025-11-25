В Украине объявили воздушную тревогу: летят "Калибры" и "Кинжалы"

В ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил Украины в сети Telegram.

Сообщается, что из района Новороссийска осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Также было сообщено о движении скоростной цели по Черниговщине в сторону Киева. Жителям столицы рекомендуется срочно перейти в укрытие.

Некоторые мониторинговые каналы сообщали, что в Киеве прогремели взрывы. Позже, мэр Киева Владимир Кличко сообщил в 01:02, что в Киеве прогремели взрывы, работает ПВО.

Также, в 01:03 Воздушные Силы предупредили, что в Украине объявлена повышенная ракетная опасность: зафиксирован взлет самолета МиГ-31К, что требует повышенной готовности граждан и соблюдения мер безопасности.

В 01:10 снова было объявлено о передвижении скорой цели через Черниговскую область курсом на Киев.

Позже глава КМВА Тимур Ткаченко сообщал, что поступают сообщения о последствиях атаки в Дарницком районе, детали уточняются. Жителей просят оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Одновременно фиксируются последствия ударов на нескольких локациях правого и левого берега.

В Печерском районе предварительно пострадал многоквартирный дом, информация уточняется. До окончания тревоги граждан просят находиться в укрытиях необходимо, поскольку российские войска продолжают наносить удары привычным комбинированным образом.