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В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ

Ілюстративне фото: в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряну тривогу оголосили по всій території України через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

Військові зафіксували зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

Нічний обстріл України

Зазначимо, що російські військові цієї ночі атакували Україну із застосованням кількох хвиль "Шахедів". Окупанти били по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Ушкоджень зазнали складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Там сили ППО збили 17 дронів.

Окрім того, росіяни обстріляли Дніпропетровську область, там зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт. Наші бійці "приземлили" 6 безпілотників.

Загалом сили ППО збили 23 із 32 "Шахедів", які росіяни запустили по Україні вночі.

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