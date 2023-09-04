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В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ

Иллюстративное фото: в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей Украины.

Военные зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Ночной обстрел Украины

Отметим, что российские военные этой ночью атаковали Украину с применением нескольких волн "Шахедов". Оккупанты били по гражданской инфраструктуре Подунавья. Повреждения получили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Там силы ПВО сбили 17 дронов.

Кроме того, россияне обстреляли Днепропетровскую область, там зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Наши бойцы "приземлили" 6 беспилотников.

В общей сложности силы ПВО сбили 23 из 32 "Шахедов", которые россияне запустили по Украине ночью.

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воздушная тревога