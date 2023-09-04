В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей Украины.

Военные зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Ночной обстрел Украины

Отметим, что российские военные этой ночью атаковали Украину с применением нескольких волн "Шахедов". Оккупанты били по гражданской инфраструктуре Подунавья. Повреждения получили складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Там силы ПВО сбили 17 дронов.

Кроме того, россияне обстреляли Днепропетровскую область, там зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Наши бойцы "приземлили" 6 беспилотников.

В общей сложности силы ПВО сбили 23 из 32 "Шахедов", которые россияне запустили по Украине ночью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.