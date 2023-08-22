В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог .

Станом на 13:22 по Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

Так, фахівці зафіксували зліт МіГ-31К ПКС з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

Обстріли України

Останні кілька місяців російські загарбники посилено атакують Україну за допомогою ракет та дронів. Окупанти націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти. Внаслідок ворожих атак гинуть і отримують поранення мирні жителі.

Зокрема, під час повітряної тривоги 19 серпня росіяни вдарили по центру Чернігова. Через атаку пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Тоді сім людей загинули, ще 150 отримали поранення.

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