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В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Вівторок 22 серпня 2023 12:58
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В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К Ілюстративне фото: в Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Станом на 13:22 по Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

В Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Так, фахівці зафіксували зліт МіГ-31К ПКС з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

Обстріли України

Останні кілька місяців російські загарбники посилено атакують Україну за допомогою ракет та дронів. Окупанти націлюються як на цивільну інфраструктуру, так і на аеродроми чи порти. Внаслідок ворожих атак гинуть і отримують поранення мирні жителі.

Зокрема, під час повітряної тривоги 19 серпня росіяни вдарили по центру Чернігова. Через атаку пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Тоді сім людей загинули, ще 150 отримали поранення.

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