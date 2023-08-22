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В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Вторник 22 августа 2023 12:58
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В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К Иллюстративное фото: в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей Украины.

В Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Так, специалисты зафиксировали взлет МиГ-31К ПКС с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Обстрелы Украины

Последние несколько месяцев российские захватчики усиленно атакуют Украину с помощью ракет и дронов. Оккупанты нацеливаются как на гражданскую инфраструктуру, так и на аэродромы или порты. В результате вражеских атак гибнут и получают ранения мирные жители.

В частности, во время воздушной тревоги 19 августа россияне ударили по центру Чернигова. Из-за атаки повреждены драматический театр, площадь, здание суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения.

Тогда семь человек погибли, еще 150 получили ранения.

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