Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Чернігову збільшилася до 156
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігову зросла до 156 осіб.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", - заявив він.
Кулеба додав, що внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.
"Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації", - заявив він.
Ракетний удар по центру Чернігова
19 серпня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.
Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.
У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.
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