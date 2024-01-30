В Україні оголосили масштабну тривогу, попереджають про зліт МіГ-31К

При написанні матеріалу використовувались дані Telegram-канал Повітряних сил, міського голови Харкова Ігоря Терехова, карти повітряних тривог, голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили по усій території України. Станом на 12:20 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородської області Росії.

Загроза застосування балістики

Також Повітряні сили попередили Сумську, Харківську та Полтавську область про ризик застосування балістичного озброєння російськими терористами.

В Харкові пролунав вибух

О 12:19 міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про вибух, який було чутно на Харкова.

"Так. Пролунав щойно один вибух. Зараз уточнюємо де це було, бо він тільки що пролунав. Поки що немає ніяких деталей", - заявив він в ефірі телемарафону.

Приліт по території Харківської області

"Окупанти вдарили по Харківській області. Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються", - написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Терехов додав, що приліт був у близькому передмісті Харкова.

Відбій повітряної тривоги

Наразі відбій оголосили в низці областей, окрім півдня та сходу України.

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Атака на Україні у ніч на 30 січня

У ніч на 30 січня росіяни застосували проти України 35 ударних дронів типу Shahed-136/131 й дві зенітні керовані ракети С-300 по території Донецької області.

Протиповітряна оборона знищила 15 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської та низки інших областей.

До відбиття атаки залучали: