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В Украине объявили масштабную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К

Фото: в Украине объявили масштабную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31. В Харькове заявили о взрыве.

О масштабной тревоге в Украине - в материале РБК-Украина.

При написании материала использовались данные Telegram-канал Воздушных сил, городского головы Харькова Игоря Терехова, карты воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По состоянию на 12:20 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенном в Нижегородской области России.

Угроза применения баллистики

Также Воздушные силы предупредили Сумскую, Харьковскую и Полтавскую область о риске применения баллистического вооружения российскими террористами.

В Харькове прогремел взрыв 

В 12:19 городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве, который был слышен на Харькова. 

"Да. Прозвучал только что один взрыв. Сейчас уточняем где это было, потому что он только что раздался. Пока что нет никаких деталей", - заявил он в эфире телемарафона.

Атака на Украине в ночь на 30 января

В ночь на 30 января россияне применили против Украины 35 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две зенитные управляемые ракеты С-300 по территории Донецкой области.

Противовоздушная оборона уничтожила 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской и других областей.

К отражению атаки привлекали:

  • авиацию;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • мобильные огневые группы.

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