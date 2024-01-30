В Украине объявили масштабную тревогу, предупреждают о взлете МиГ-31К

При написании материала использовались данные Telegram-канал Воздушных сил, городского головы Харькова Игоря Терехова, карты воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. По состоянию на 12:20 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенном в Нижегородской области России.

Угроза применения баллистики

Также Воздушные силы предупредили Сумскую, Харьковскую и Полтавскую область о риске применения баллистического вооружения российскими террористами.

В Харькове прогремел взрыв

В 12:19 городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве, который был слышен на Харькова.

"Да. Прозвучал только что один взрыв. Сейчас уточняем где это было, потому что он только что раздался. Пока что нет никаких деталей", - заявил он в эфире телемарафона.

Атака на Украине в ночь на 30 января

В ночь на 30 января россияне применили против Украины 35 ударных дронов типа Shahed-136/131 и две зенитные управляемые ракеты С-300 по территории Донецкой области.

Противовоздушная оборона уничтожила 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской и других областей.

К отражению атаки привлекали: