В Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (відбій)

Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили попередили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не перша тривога
Близько о 12:20 в Київській області, а також низці регіонів вже оголошували повітряну тривогу. Тоді ж попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході й загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Також під час тривоги звуки вибухів лунали у Запоріжжі та Одесі.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 14:07 в Україні, окрім Донецької області, оголосили відбій повітряної тривоги.
Атака на Україну у ніч на 8 квітня
У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:
- авіаційною ракетою Х-59;
- 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".
До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.
Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.