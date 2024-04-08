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В Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (відбій)

Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:27 повітряну тривогу оголошено по усій території України:

Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу, попередили про зліт МіГ-31 (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попередили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. 

Не перша тривога 

Близько о 12:20 в Київській області, а також низці регіонів вже оголошували повітряну тривогу. Тоді ж попереджали про  активність ворожої тактичної авіації на сході й  загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Також під час тривоги звуки вибухів лунали у Запоріжжі та Одесі

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 14:07 в Україні, окрім Донецької області, оголосили відбій повітряної тривоги. 

Атака на Україну у ніч на 8 квітня

У ніч на 8 квітня терористи атакували Україну:

  • авіаційною ракетою Х-59;
  • 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

До відбиття нападу були залучені винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Протиповітряній обороні вдалось збити Х-59 й 17 ударних БпЛА.

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