В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 13:30 мапа виглядає так: Фото: карта тривог України (alerts.in.ua) Що кажуть Повітряні сили Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії. Відбій повітряної тривоги В усіх областях України, станом на 14:27, окрім Запорізької, оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.