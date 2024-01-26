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В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

П'ятниця 26 січня 2024 13:33
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В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: в Україні оголосили масштабну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 13:30 мапа виглядає так:

В Україні оголосили масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії.

Відбій повітряної тривоги

В усіх областях України, станом на 14:27, окрім Запорізької, оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала близько години.

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