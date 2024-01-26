В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина
Фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 13:30 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области России.
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