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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Пятница 26 января 2024 13:33
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В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина Фото: в Украине объявили масштабную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 13:30 карта выглядит так:

В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области России.

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