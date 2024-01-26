В Украине объявили масштабную тревогу: в чем причина

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. По состоянию на 13:30 карта выглядит так: Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua) Что говорят Воздушные силы Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области России.