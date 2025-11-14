В Україні оголосили масштабну тривогу через МіГ-31К: були пуски ракет

Атаки "Кинджалами"

Нагадаємо, в Україні під час зльоту російських МіГ-31К оголошують повітряну тривогу в усіх сферах, оскільки такий винищувач може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Радіус дії таких ракет, за даними російських джерел, становить до 2 тисяч кілометрів.

Російські окупанти використали для удару по Україні такі ракети під час масованої атаки у ніч проти 14 листопада.

Спочатку моніторингові канали повідомили про зліт чотирьох МіГ-31К і потім було зафіксовано пуски.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час нічного удару ворог використав три аеробалістичні ракети "Кинджал". Їх запускали із Рязанської області.

Українським захисникам вдалося збити два "Кинджали".