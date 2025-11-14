RU

В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГ-31К: были пуски ракет

Иллюстративное фото: россияне подняли МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 14 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - отметили в Воздушных силах. 

При этом там уточнили, что в Сумской области зафиксировали скоростные цели, они летят мимо Черниговской области курсом на Киевскую область. 

Обновлено 21:30

Военные уточнили, что ракеты пролетели севернее Киева, они держат курс на Староконстантинов. 

Обновлено 21:34

Около 21:30 в Хмельницкой области прогремели взрывы. 

Атаки "Кинжалами"

Напомним, в Украине во время взлета российских МиГ-31К объявляют воздушную тревогу во всех областях, поскольку такой истребитель может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Радиус действия таких ракет, по данным российских источников, составляет до 2 тысяч километров.

Российские оккупанты использовали для удара по Украине такие ракеты во время массированной атаки в ночь на 14 ноября.

Сначала мониторинговые каналы сообщили о взлете четырех МиГ-31К и потом были зафиксированы пуски.

По информации Воздушных сил ВСУ, во время ночного удара враг использовал три аэробаллистических ракеты "Кинжал". Их запускали из Рязанской области.

Украинским защитникам удалось сбить два "Кинжала".

