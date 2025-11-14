В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГ-31К: были пуски ракет

Атаки "Кинжалами"

Напомним, в Украине во время взлета российских МиГ-31К объявляют воздушную тревогу во всех областях, поскольку такой истребитель может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Радиус действия таких ракет, по данным российских источников, составляет до 2 тысяч километров.

Российские оккупанты использовали для удара по Украине такие ракеты во время массированной атаки в ночь на 14 ноября.

Сначала мониторинговые каналы сообщили о взлете четырех МиГ-31К и потом были зафиксированы пуски.

По информации Воздушных сил ВСУ, во время ночного удара враг использовал три аэробаллистических ракеты "Кинжал". Их запускали из Рязанской области.

Украинским защитникам удалось сбить два "Кинжала".