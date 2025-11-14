ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГ-31К: были пуски ракет

Украина, Пятница 14 ноября 2025 21:30
UA EN RU
В Украине объявили масштабную тревогу из-за МиГ-31К: были пуски ракет Иллюстративное фото: россияне подняли МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 14 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - отметили в Воздушных силах.

При этом там уточнили, что в Сумской области зафиксировали скоростные цели, они летят мимо Черниговской области курсом на Киевскую область.

Обновлено 21:30

Военные уточнили, что ракеты пролетели севернее Киева, они держат курс на Староконстантинов.

Обновлено 21:34

Около 21:30 в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Атаки "Кинжалами"

Напомним, в Украине во время взлета российских МиГ-31К объявляют воздушную тревогу во всех областях, поскольку такой истребитель может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Радиус действия таких ракет, по данным российских источников, составляет до 2 тысяч километров.

Российские оккупанты использовали для удара по Украине такие ракеты во время массированной атаки в ночь на 14 ноября.

Сначала мониторинговые каналы сообщили о взлете четырех МиГ-31К и потом были зафиксированы пуски.

По информации Воздушных сил ВСУ, во время ночного удара враг использовал три аэробаллистических ракеты "Кинжал". Их запускали из Рязанской области.

Украинским защитникам удалось сбить два "Кинжала".

Читайте РБК-Украина в Google News
МіГ-31К Война в Украине Ракеты
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт