Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт носія "Кинджалів"

Ілюстративне фото: у Росії злетів МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні в п'ятницю, 3 жовтня, ввечері оголосили повітряну тривогу по всій країні. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Військові попередили, що ракетна небезпека по всій країні.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

За інформацією Повітряних сил, МіГ-31К злетів з аеродрому "Саваслейка".

 

МіГ-31К

МіГ-31К - це спеціалізована модифікація радянського двомісного надзвукового перехоплювача МіГ-31, яку адаптували для нанесення ударів по наземних цілях із застосуванням гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Літак оснащений полегшеною конструкцією: прибрано деякі засоби, які не стосуються виконання ударних завдань, щоб забезпечити місце і вантажопідйомність для важкої ракети.

Під час пуску "Кинджала" МіГ-31К фактично діє як перший ступінь: літак розганяється на великій висоті та швидкості, після чого ракета відокремлюється і продовжує шлях до цілі.

До слова, сьогодні російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Донецькій області. Унаслідок атаки Краматорськ частково залишився без світла, а Дружківка та Костянтинівка - повністю.

