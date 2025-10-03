RU

В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов"

Иллюстративное фото: в России взлетел МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине в пятницу, 3 октября, вечером объявили воздушную тревогу по всей стране. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные предупредили, что ракетная опасность по всей стране. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

По информации Воздушных сил, МиГ-31К взлетел с аэродрома "Саваслейка". 

МиГ-31К

МиГ-31К - это специализированная модификация советского двухместного сверхзвукового перехватчика МиГ-31, которую адаптировали для нанесения ударов по наземным целям с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Самолет оснащен облегченной конструкцией: убраны некоторые средства, не относящиеся к выполнению ударных задач, чтобы обеспечить место и грузоподъемность для тяжёлой ракеты.

При пуске "Кинжала" МиГ-31К фактически действует как первая ступень: самолёт разгоняется на большой высоте и скорости, после чего ракета отделяется и продолжает путь к цели.

К слову, сегодня российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Донецкой области. В результате атаки Краматорск частично остался без света, а Дружковка и Константиновка - полностью.

Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревога