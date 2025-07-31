В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Вдень, 31 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Станом на 14:14 у регіонах України оголосили відбій ракетної загрози.

Станом на 14.01 карта повітряних тривог виглядає так:

Більш детальної інформації військові не розкривають.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, останній раз повітряну тривогу через загрозу запуску "Кинджала" оголошували 30 липня, проте ракети не було зафіксовано, і невдовзі оголосили відбій.