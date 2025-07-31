ua en ru
Чт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Четвер 31 липня 2025 14:02
UA EN RU
В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К Ілюстративне фото: РФ підняла у повітря МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вдень, 31 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Більш детальної інформації військові не розкривають.

Станом на 14.01 карта повітряних тривог виглядає так:

В Україні оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Оновлено на 14:14

Станом на 14:14 у регіонах України оголосили відбій ракетної загрози.

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, останній раз повітряну тривогу через загрозу запуску "Кинджала" оголошували 30 липня, проте ракети не було зафіксовано, і невдовзі оголосили відбій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України МіГ-31К Повітряна тривога Війна в Україні
Новини
Рада ухвалила закон Зеленського про НАБУ та САП
Рада ухвалила закон Зеленського про НАБУ та САП
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині