В Украине объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Днем, 31 июля, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По состоянию на 14:14 в регионах Украины объявили отбой ракетной угрозы.

По состоянию на 14.01 карта воздушных тревог выглядит так:

Более детальной информации военные не раскрывают.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Ракета "Кинжал"

При взлете российского истребителя МиГ-31К по всей Украине объявляют воздушную тревогу, поскольку такие самолеты могут быть вооружены гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

Эта ракета способна развивать скорость до 12 000 км/ч (примерно 10 Махов), что делает ее практически неуязвимой для большинства систем противовоздушной обороны, но это не касается ПВО Patriot.

Кроме того, "Кинжал" может маневрировать на всем протяжении полета и поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Напомним, последний раз воздушную тревогу из-за угрозы запуска "Кинжала" объявляли 30 июля, однако ракеты не было зафиксировано, и вскоре объявили отбой.