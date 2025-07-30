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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт носія "Кинджалів"

Середа 30 липня 2025 16:08
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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт носія "Кинджалів" Ілюстративне фото: РФ підняла у повітря МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України в середу, 30 липня, вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт носія &quot;Кинджалів&quot;Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Більш детальної інформації військові не розкривають.

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

До слова, 28 липня під час масованого удару по Україні російські окупанти використали три ракети "Кинджал". Тоді їхньою ціллю став Старокостянтинів Хмельницької області.

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МіГ-31К Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
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