В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, КАБи та безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 25 липня росіяни запустили дві балістичні ракети та 61 дрон.

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