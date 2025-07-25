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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Ілюстративне фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

 Станом на 13:56 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Перед цим Повітряні сили попередили про пуски керованих авіаційних бомб (КАБів) у Донецькій області, курсом на південь Дніпропетровської області. 

Відбій повітряної тривоги 

О 14:04 в Україні почали поступово оголошувати про відбій повітряної тривоги. Загалом вона тривала близько 15 хвилин. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, КАБи та безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 25 липня росіяни запустили дві балістичні ракети та 61 дрон.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога