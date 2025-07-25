В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, КАБы и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 25 июля россияне запустили две баллистические ракеты и 61 дрон.

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