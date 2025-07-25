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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Иллюстративное фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:56 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) в Донецкой области, курсом на юг Днепропетровской области.

Отбой воздушной тревоги

В 14:04 в Украине начали постепенно объявлять об отбое воздушной тревоги. В целом она длилась около 15 минут.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, артиллерию, КАБы и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 25 июля россияне запустили две баллистические ракеты и 61 дрон.

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Война в УкраинеВоздушная тревога