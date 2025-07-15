В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: ЗСУ попередили про зліт пари МіГ-31

В Україні сьогодні, 15 липня, оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31. Раніше у багатьох областях тривога лунала через загрозу застосування ударних дронів та балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт двох МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - заявили у Повітряних силах ЗСУ.

Удар росіян по Україні 15 липня

Росіяни у ніч з 14 на 15 липня РФ запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через атаку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

У Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район. Також повідомлялось про удари ворогом по Миколаєву та області.

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