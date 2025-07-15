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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: ВСУ предупредили о взлете пары МиГ-31

Вторник 15 июля 2025 14:06
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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: ВСУ предупредили о взлете пары МиГ-31 Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Украине сегодня, 15 июля, объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31. Ранее во многих областях тревога звучала из-за угрозы применения ударных дронов и баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет двух МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка", - заявили в Воздушных силах ВСУ.

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: ВСУ предупредили о взлете пары МиГ-31

По состоянию на 15:10, зафиксирован отбой воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Удар россиян по Украине 15 июля

Россияне в ночь с 14 на 15 июля РФ запустила по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за атаки во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В результате обстрела Гуляйполя в Запорожье пострадали два человека. Тем временем в самом Запорожье из-за атаки дронов вспыхнули пожары, повреждено административное здание одного из инфраструктурных объектов.

В Харьковской области из-за дроновой атаки вспыхнули пожары в нескольких населенных пунктах. Больше всего пострадал Купянский район. Также сообщалось об ударах врагом по Николаеву и области.

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МіГ-31К Воздушная тревога
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